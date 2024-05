Mercato : L’Angleterre promet un enfer au PSG !

Thomas Bourseau

Le PSG est attractif pour bien des joueurs sur le marché des transferts. Michael Olise semble être l’un des multiples exemples. Le natif de Londres disposant des nationalités française et anglaise aimerait arborer la tunique du Paris Saint-Germain. Néanmoins, les têtes d’affiche de Premier League font irruption dans cette opération qui s’annonce passionnante.

Le mercato estival approche à grands pas. Et une fois n’est pas coutume, le PSG est lié à divers dossiers plus ou moins chauds. Depuis la mi-avril, le nom de Michael Olise fait couler beaucoup d’encre dans la presse. The Athletic révélait qu’un départ de Crystal Palace pour un transfert au PSG ou à Manchester City plairait à l’ailier franco-anglais.

Manchester United compte défier le PSG pour Michael Olise

Cependant, à l’instant T, le PSG n’occuperait pas la pole position dans la course à la signature de Michael Olise, au contraire de Manchester United. Quand bien même les Red Devils ne disputeront pas la prochaine édition de la Ligue des champions, l’optimisme règne à Old Trafford dans le dossier Olise. United certes favori pour le transfert du joueur de Crystal Palace, mais pas encore en discussions avec le joueur ou son entourage selon ESPN .

Chelsea, Arsenal et Liverpool également sur le coup !

De plus, le PSG devrait se frotter aux cadors de Premier League dans l’opération Michael Olise. Outre Manchester United, Chelsea serait prêt à revenir à la charge après son échec l’été dernier. Ce n’est pas tout. Arsenal et Liverpool, qui seront de la partie en Ligue des champions la saison prochaine ne seraient pas en restes et pourraient offrir à Olise sa première participation en C1. Le PSG a donc fort à faire et s’embarque dans une grosse bataille avec l’Angleterre pour le natif de Londres passé par les équipes de France chez les jeunes.