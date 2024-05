Trois nouveaux phénomènes pour le XV de France

Arnaud De Kanel

Suite à une intense période marquée par la Coupe du monde à l'automne dernier et le Tournoi des 6 Nations cet hiver, les ténors du XV de France sont destinés à prendre du repos cet été. Fabien Galthié a récemment annoncé son intention d'offrir l'opportunité à de nouveaux joueurs ou aux jeunes talents émergents comme de s'illustrer lors de la tournée estivale.

Le mandat renouvelé de Fabien Galthié à la tête du XV de France a débuté sous les projecteurs, mettant en lumière une nouvelle génération de talents émergents. Lors du récent Tournoi des 6 Nations, plusieurs des pépites les plus prometteuses du rugby français ont foulé les terrains, offrant un aperçu de l'avenir de l'équipe nationale. Cependant, d'autres phénomènes sont sur le point de faire leur entrée en scène, annonçant un renouveau imminent dans les rangs du XV de France. En effet, Fabien Galthié a ouvert la porte aux jeunes mardi dernier dans le Super Moscato Show ainsi qu'à trois nouveaux joueurs : Antoine Frisch, Patrick Tuifua et Tevita Tatafu.



«Ce sera une équipe de France de développement»

« On va sélectionner 42 joueurs pour partir cet été. On a quatre matchs prévus : un à Bilbao contre la sélection mondiale (22 juin), deux test-matchs en Argentine (6 et 13 juillet) et un match contre l’Uruguay (9 ou 10 juillet). Là-dedans, on a deux matchs qui ne sont pas des test-matchs (contre la sélection mondiale et l'Uruguay). Ce sera “France Développement” qui jouera. Les joueurs qui vont porter le maillot de l’équipe de France, ce sera une équipe de France de développement aussi », a déclaré le sélectionneur du XV de France.

Tatafu, Tuifua et Frisch avec le XV de France ?