Mercato - OM : Guardiola chipe une grosse pépite ciblée par Longoria

Publié le 13 juin 2022 à 18h45 par La rédaction

À la recherche d’un défenseur pour combler le départ de William Saliba, qui rentre à Arsenal, l’OM penserait à Isaak Touré. Le jeune joueur de 19 ans, auteur d’une bonne saison avec le Havre, aurait la cote en Europe. Cependant, les Olympiens pourraient être doublés par Manchester City, qui serait proche d’un accord avec le défenseur…

William Saliba ne restera pas à l’OM ! Malgré une jolie saison qui l’a révélé aux yeux du monde, le défenseur central voit son prêt prendre fin, et retourne donc à Arsenal. Afin de combler le poste vacant, le président Pablo Longoria penserait à Isaak Touré, une pépite de 19 ans évoluant au Havre. Cependant, il semblerait qu’un cador anglais soit proche de faire signer un contrat au jeune joueur formé en Normandie.

Manchester City a déjà des plans