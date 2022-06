Mercato - OM : Pablo Longoria est bien placé pour ce successeur de Saliba

Foot - Mercato - OM

Très intéressé par Axel Witsel pour prendre la succession de Boubacar Kamara, l’OM suivrait également avec attention Riechedly Bazoer, le défenseur central du Vitesse Arnhem. Libre de tout contrat le 30 juin prochain, l’international néerlandais serait intéressé à l’idée de rejoindre Marseille comme l'a confirmé son entourage. Pablo Longoria entre dans une phase importante de ce dossier.

Pablo Longoria a officiellement lancé le mercato de l’OM. Maintenant que Boubacar Kamara a quitté son club formateur gratuitement pour rejoindre Aston Villa, le président olympien a lancé les recherches pour lui trouver un successeur, une tâche difficile vu l’importance de l’international français dans le onze de Jorge Sampaoli. Comme annoncé en exclusivité par le10sport.com, l’OM discute avec Axel Witsel depuis deux semaines. Mais dans le même temps, le 2ème de Ligue 1 a une autre idée.

Olympique Marseille are in talks with Riechedly Bazoer agents to discuss possible free move, not fully agreed yet. ⚪️🔵 #OMHe’s an option in the list as Bazoer is available on a free transfer; but not the only name considered.