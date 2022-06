Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a dégainé son offre pour cette pépite de Ligue 2

Publié le 12 juin 2022 à 23h30 par Thomas Bourseau

Témoignant de la rude concurrence de l’OL, de Manchester City ainsi que d’autres clubs européens ces derniers temps, Pablo Longoria aurait décidé de passer la seconde en proposant une offre de contrat à Isaak Touré dont le départ du Havre se concrétiserait pour cet été. La décision finale de l’international français U19 devrait avoir lieu avant la fin de la semaine prochaine.

Le mercato estival a enfin ouvert ses portes bien que certaines transactions aient eu lieu bien avant à l’instar du transfert d’Erling Braut Haaland à Manchester City. Du côté de l’OM, le président Pablo Longoria serait susceptible d’une nouvelle fois avoir du pain sur la planche. En effet, le président de l’OM devrait premièrement devoir s’occuper du dossier William Saliba. Ou potentiellement de sa succession. En effet, comme le défenseur français prêté par Arsenal l’a fait savoir à Téléfoot la semaine dernière, son retour chez les Gunners semble inéluctable pour plusieurs raisons. « J’appartiens à Arsenal, j’ai encore deux ans. Je serai à la reprise avec Arsenal. J’ai fait 0 match à Arsenal, j’ai quand même envie de leur montrer mon vrai visage et d’avoir la chance de jouer pour ces supporters et pour ce grand club. Ça ne dépend pas que de moi. Partir comme ça, ce serait dommage ». Pas de quoi donner froid aux yeux à Matteo Guendouzi qui a pour sa part, et toujours pour Téléfoot , montré l’étendue de sa confiance au sujet du retour de Saliba à l’OM cet été. « Maintenant, il a l’OM dans le cœur et je suis sûr qu’il reviendra à Marseille la saison prochaine. Donc je vais essayer de le pousser encore pour qu’il reste avec nous ».

Mercato : OM, Arsenal... William Saliba a annoncé sa décision https://t.co/KhbIirps5z pic.twitter.com/O7Ij8llPQo — le10sport (@le10sport) June 11, 2022

Une réunion au sommet entre l’OM et le clan Isaak Touré !