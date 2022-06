Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros désaccord entre Sampaoli et Longoria pour la succession de Kamara

Publié le 12 juin 2022 à 16h15 par Dan Marciano

Parti à Aston Villa il y a quelques jours, Boubacar Kamara devra être remplacé numériquement. Entraîneur de l'OM, Pablo Longoria attendrait un profil plus expérimenté, tandis que Jorge Sampaoli voudrait accorder sa confiance à un jeune joueur. Le premier penserait à Jordan Veretout, mais le technicien argentin privilégierait la piste menant à Danilo.

La succession de Boubacar Kamara sera l'un des sujets brûlants du prochain mercato estival. Parti à Aston Villa gratuitement, le milieu de terrain sera remplacé dans les prochains jours. A en croire la presse italienne et espagnole, les pistes Miralem Pjanic (FC Barcelone) et Francis Coquelin (Villarreal) seraient sur la table de Pablo Longoria. Le dossier Axel Witsel est aussi d'actualité selon les informations exclusives du 10Sport.com. Mais ces trois joueurs n'auraient pas les faveurs de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli.

Ça discute pour la succession de Kamara