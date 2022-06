Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gros appel du pied de Frenkie de Jong à Lewandowski

Publié le 13 juin 2022 à 11h15 par Bernard Colas

Désireux de quitter le Bayern Munich, Robert Lewandowski est la priorité offensive du FC Barcelone sur le marché des transferts, mais le PSG songerait également à se positionner sur l’attaquant. De son côté, alors que son nom se retrouve aussi au cœur des rumeurs, Frenkie De Jong ne cache pas sa volonté d’évoluer avec l’international polonais.

À un an de la fin de son contrat, Robert Lewandowski a les idées claires pour son avenir. L’international polonais souhaite quitter le Bayern Munich et l’a déjà fait savoir à plusieurs reprises dans les médias, mais pour l’heure, les dirigeants bavarois campent sur leurs positions en assurant que le joueur ne partirait pas. Le FC Barcelone s’est déjà positionné, Xavi faisant de Robert Lewandowski sa priorité offensive, un intérêt réciproque, mais le PSG serait également sur les rangs. Luis Campos aurait déjà discuté avec Pini Zahavi, agent de l’attaquant, sans pour autant aller plus loin dans ce dossier. Lewandowski est en tout cas bien parti pour faire parler de lui durant le marché des transferts, et de son côté, Frenkie de Jong n’a pas caché sa volonté de voir la star du Bayern débarquer au Barça.

« Bien sûr que j'aimerais avoir Lewandowski dans mon équipe »