Mercato - PSG : Luis Campos a déjà sa réponse pour Lewandowski

13 juin 2022

Alors que le PSG a toujours des vues sur Robert Lewandowski pour renforcer son secteur offensif cet été, le Bayern Munich affiche sa détermination à conserver son emblématique buteur cet été et a de nouveau pris la parole par le biais de son directeur sportif, Hasan Salihamidžić.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité dès le mois d’août 2021, le PSG avait des vues sur Robert Lewandowski au cas où Kylian Mbappé partait. Finalement, Mbappé a prolongé jusqu’en 2025 au Parc des Princes, mais Luis Campos a repris le flambeau dans ce dossier et envisagerait toujours de faire venir Lewandowski qui n’a plus qu’une année de contrat avec le Bayern Munich est figure également parmi les grandes priorités du FC Barcelone en cette période de mercato. Mais le dossier ne sera pas simple pour le PSG…

« Il a un contrat »