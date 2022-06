Mercato - PSG : Le Bayern envoie un gros message à Campos pour le transfert de Lewandowski

Foot - Mercato - PSG

Directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidžić s'est exprimé sur l'avenir de Robert Lewandowski. Désireux de changer d'air à un an de la fin de son contrat, l'international polonais est annoncé dans le viseur du Barça, mais aussi du PSG. Mais le club allemand n'a pas l'intention de le libérer lors du prochain marché des transferts. Un bras de fer a été entamé en coulisses.

Le PSG débarque dans le dossier Robert Lewandowski. Selon les informations de L'Equipe , le club parisien penserait à l'international polonais pour épauler Kylian Mbappé la saison prochaine. Lié au Bayern Munich jusqu'en 2023, l'international polonais ne cache plus son envie de changer d'air dès le prochain mercato estival. Mais le PSG ne semble pas être la destination privilégiée par Lewandowski. A en croire la presse espagnole, le joueur voudrait s'engager avec le FC Barcelone, mais ses difficultés financières pourraient l'obliger à mettre de côté ce dossier.

Salihamidžić on Lewandowski: "He has a contract until 2023 and we're very happy that he's here. I think things will get calmer now. We know what we have in him & he knows what he has here. We spoke about his public statements and that we should all calm down" [@cfbayern, Bild TV] pic.twitter.com/vrY9JL2Y1l