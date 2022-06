Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité sur l’intérêt du PSG pour Robert Lewandowski

Publié le 11 juin 2022 à 21h10 par Thibault Morlain

Ce samedi soir, la bombe a été lâchée : le PSG serait intéressé par Robert Lewandowski. Aujourd’hui au Bayern Munich, où il est sous contrat jusqu’en 2023, le Polonais souhaiterait s’en aller. Surtout annoncé au FC Barcelone jusqu’à présent, Lewandowski serait donc maintenant dans le viseur du PSG. Mais son transfert serait encore loin d’être acté.

Quelles seront les recrues du PSG cet été ? C’est Luis Campos qui est aujourd’hui en charge du mercato du club de la capitale. Et le nouveau conseiller sportif des champions de France pourrait voir les choses en grand, notamment pour venir épauler Kylian Mbappé sur le front de l’attaque. En effet, ce samedi, L’Equipe a fait une énorme révélation, assurant que le PSG était intéressé par Robert Lewandowski. Aujourd’hui au Bayern Munich, le Polonais, sous contrat jusqu’en 2023, veut faire ses valises. Toutefois, son avenir ne s’écrirait pas forcément du côté du Parc des Princes…

Ça discute entre Zahavi et Campos, mais…