Mercato - PSG : Pour épauler Mbappé, Campos veut boucler un transfert XXL avec Lewandowski

Publié le 11 juin 2022 à 19h45 par Dan Marciano mis à jour le 11 juin 2022 à 19h50

La saison dernière, Kylian Mbappé a été l'homme à tout faire du PSG. Mais pour performer en Ligue des champions, le club parisien ne peut pas se reposer sur les épaules de la star française. Luis Campos en a bien conscience et rechercherait un buteur de classe mondiale sur le marché. En coulisses, le nouveau conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi aurait rouvert le dossier Robert Lewandowski.

Auteur de 39 buts, toutes compétitions confondues, sous le maillot du PSG la saison dernière, Kylian Mbappé a réalisé une nouvelle saison exceptionnelle. Heureusement pour lui, le club parisien pourra compter sur sa star jusqu'en 2025. Mais après la saison décevante réalisée par Lionel Messi et Neymar, l'équipe de la capitale pourrait décider de s'attacher les services d'un grand nom en attaque. Histoire de ne pas se reposer exclusivement sur le talent de Kylian Mbappé.



Mercato - Barcelone : Joan Laporta fait durer le suspense pour Lewandowski https://t.co/uNAC1pkf8f pic.twitter.com/GXk77UjvI0 — le10sport (@le10sport) June 11, 2022

Le PSG relance le dossier Lewandowski