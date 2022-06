Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tension monte entre Zinedine Zidane et l'émir du Qatar

Publié le 11 juin 2022 à 19h30 par Dan Marciano mis à jour le 11 juin 2022 à 19h32

Ces dernières heures, il a été annoncé que Zinédine Zidane avait trouvé un accord avec le PSG. Une information, qui aurait été divulgué par le PSG et qui aurait entraîné la colère du technicien français. L'ancien coach du Real Madrid n'aurait pas apprécié la démarche du club parisien et aurait bien l'intention de recaler les responsables qataris.

Zinédine Zidane a fait la UNE de l'actualité sportive ce vendredi. Plusieurs médias ont annoncé un accord imminent entre le technicien français et le PSG. Certains journalistes comme Daniel Riolo sont même certains de l'arrivée prochaine du champion du monde 1998. S'il est vrai que Zidane est la priorité des responsables du club parisien, basés à Doha, son arrivée dans la capitale semble peu probable pour plusieurs raisons. Comme annoncé par le 10Sport.com, l'ancien coach du Real Madrid n'est pas le choix de Luis Campos, nouveau conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi. Par ailleurs, Zidane espérerait prendre la tête de l'équipe de France après la prochaine Coupe du monde au Qatar. Afin de mettre fin aux rumeurs, Alain Migliaccio a pris la parole ce vendredi. « Tous ces bruits qui circulent sont infondés. A ce jour, je suis la seule personne admise à représenter et conseiller Zinédine Zidane. Ni Zinédine Zidane, ni moi-même n'avons été contactés directement par le propriétaire du PSG, a indiqué le conseiller historique de Zizou. Je doute en plus fortement que sa Majesté l'Emir du Qatar, le Cheikh Tamin Ben Hamad Al Thani, ait l'habitude de passer par les réseaux sociaux ou les médias pour gérer ses affaires et prendre des décisions capitales concernant l'avenir du PSG » a confié le conseiller historique de l'ancien joueur.

Al entorno de Zidane no le ha gustado que el PSG haya filtrado que había un acuerdo con el técnico marsellés. Por eso se ha enfriado la pista en las últimas horas, porque el club ya había filtrado que estaba todo prácticamente cerrado. Veremos cómo acaba el culebrón. — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) June 11, 2022

Zidane serait en colère contre le PSG