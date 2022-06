Mercato - PSG : Un gros transfert de Luis Campos bloqué par Mauro Icardi ?

Foot - Mercato - PSG

Nouvelle piste du PSG en attaque, Gianluca Scamacca semble tenté à l’idée de rejoindre le club de la capitale. Cependant, sa venue dépendrait en partie de l’avenir de Mauro Icardi qui a réaffirmé sa volonté de rester à Paris. Dans le même temps, le PSG a déjà proposé un salaire de 2,5M€ par an à l’attaquant de Sassuolo.

Officialisé en tant que conseiller football du PSG depuis ce vendredi, Luis Campos n’a pas perdu de temps avant de se mettre au travail. Le Portugais a plusieurs priorités dont un attaquant. Malgré la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, Campos veut renforcer ce secteur et il a déjà une cible : Gianluca Scamacca. L’international italien a séduit l’ancien conseiller sportif du LOSC, mais un indésirable de l’effectif parisien pourrait contrarier les plans de Luis Campos…

Gazzetta : Luis Campos est prêt à faire des folies pour Gianluca #Scamacca et offrir 40 millions d’euros à Sassuolo. Il est convaincu qu’il vaudra beaucoup plus un jour. Le #PSG est l’un des clubs les plus intéressés 👇🏻 pic.twitter.com/VDmRXm8tOC