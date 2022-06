Foot - Mercato

Mercato : Zidane, Galtier, Skriniar… Toutes les infos transferts du 11 juin

Publié le 11 juin 2022 à 12h00 par La rédaction mis à jour le 11 juin 2022 à 12h02

Alors que le mercato estival vient d'ouvrir ses portes, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations mercato.

PSG : Zidane, Galtier... Ça se confirme pour le successeur de Pochettino

Alors que l'arrivée de Zinedine Zidane au PSG est annoncée avec insistance depuis quelques heures, le10sport.com vous révélait ce vendredi que l'ancien entraîneur du Real Madrid ne rejoindrait pas l'écurie parisienne. Ce samedi, L'Équipe confirme que l'annonce de son agent Alain Migliaccio, démentant fermement une possible arrivée au PSG, réduit les chances du club de la capitale. D'ailleurs, Zidane privilégierait encore aujourd'hui l'équipe de France, et ce malgré l'avenir incertain de Didier Deschamps. De son côté, Luis Campos fait de Christophe Galtier sa priorité pour le poste d'entraîneur à Paris.



PSG : Voilà les sept transferts que veut boucler Luis Campos cet été

Officiellement intronisé comme conseiller football du PSG vendredi, Luis Campos compte se montrer actif cet été. Comme l'explique L'Équipe , le Portugais veut en priorité recruter un défenseur central et un numéro 6. Mais Campos espère également mettre la main sur cinq renforts supplémentaires s'il le peut, à savoir trois milieux de terrain, un attaquant et un latéral.



PSG : Le Qatar a fait une annonce XXL à Pochettino

S'il a récemment été question d'une possible reconduction pour Mauricio Pochettino, au cas où le PSG ne parvenait pas à trouver le remplaçant idéal, L'Équipe annonce que l'Argentin a été informé ce vendredi qu'il n’irait pas au terme de son contrat s'achevant en juin 2023. Le départ de Pochettino est donc inéluctable, et le PSG se pencherait désormais sur les modalités de licenciement.



PSG : Luis Campos lâche une offre à 50M€ pour son premier transfert