Mercato - PSG : Luis Campos active deux nouvelles pistes en défense

Publié le 11 juin 2022 à 16h30 par Pierrick Levallet

Désireux d’apporter un peu de concurrence à sa paire Presnel Kimpembe - Marquinhos la saison prochaine, le PSG aimerait recruter au moins un nouveau défenseur central cet été. Luis Campos a jeté son dévolu sur Milan Skriniar et serait même passé à l’action en dégainant une offre de 50M€ refusée par l’Inter. Le conseiller sportif parisien devrait continuer de pousser, mais aurait d’autres joueurs dans son viseur en cas d’échec avec le Slovaque.

En vue de la saison prochaine, le PSG aurait déjà identifié les postes à renforcer en priorité afin d’être compétitif pour la Ligue des champions. De ce fait, le club de la capitale voudrait s’attacher les services d’un nouveau défenseur central afin de concurrencer le duo Presnel Kimpembe - Marquinhos. Luis Campos se serait donc déjà mis au travail et explorerait quelques pistes sur le marché. Et le conseiller sportif parisien - fraîchement officialisé - semble avoir jeté son dévolu sur Milan Skriniar. En fin de contrat en juin 2023, le Slovaque serait plutôt favorable à une arrivée au PSG selon la Gazzetta dello Sport . De son côté, Luis Campos aurait fait une offre de 50M€ à l’Inter, mais cette dernière aurait été repoussée puisque le pensionnaire de Serie A en réclamerait au moins 70M€. Le PSG devrait continuer de pousser dans les prochains jours pour recruter Milan Skriniar cet été. Mais un échec dans les négociations serait également possible malgré la nécessité de vendre du côté de l’Inter. Et dans cette optique, Luis Campos aurait déjà prévu des alternatives.

Campos a deux alternatives en cas d’échec avec Skriniar