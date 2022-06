Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Toute la vérité sur la nouvelle priorité défensive de Luis Campos

Publié le 10 juin 2022 à 22h30 par Axel Cornic

Actuellement à l’Inter, Milan Skriniar serait devenu l’une des nouvelles priorités de la direction du Paris Saint-Germain, menée désormais par Luis Campos. Pour avoir le Slovaque il faudra toutefois y mettre le prix, puisque son club réclamerait pas moins de 70M€ pour le lâcher, alors qu’au PSG un joli contrat l’attendrait déjà.

La défense centrale semble être devenu le chantier de Luis Campos, dont l’arrivée au Paris Saint-Germain a été officialisée ce vendredi. Alors que Marquinhos et Sergio Ramos semblent être les seuls joueurs assurés d’être encore la saison prochaine, le nouvel homme fort du PSG souhaiterait miser sur au moins une star et comme pour un clin d’œil à son prédécesseur Leonardo, il pourrait trouver son bonheur en Serie A ! Voilà plusieurs jours déjà que les médias italiens s’emballent autour d’un intérêt du PSG pour Milan Skriniar, actuellement sous contrat avec l’Inter jusqu’en juin 2023 et considéré comme l’un des meilleurs joueurs du championnat à son poste.

Un transfert qui pourrait couter 70M€ au PSG

A 27 ans, Milan Skriniar semble avoir le profil parfait pour le Paris Saint-Germain, qui cherche justement un défenseur dur sur l’homme, puisque Sergio Ramos ne peut plus vraiment occuper ce rôle à son âge et avec sa fragilité physique. Pourtant, ce sera une recrue très chère pour le PSG, si Luis Campos souhaite vraiment aller au bout des choses. La Gazzetta dello Sport parle d’un montant de 70M€, alors que le PSG aurait déjà formulé une offre de 50M€, une offre que le club semble estimer normale pour un joueur en fin de contrat. Pourtant, plusieurs médias dont TMW ont révélé que Skriniar et l’Inter aurait déjà un accord pour prolonger et que son départ ne devrait donc se faire que face à une offre vraiment intéressante.

Campos veut doubler le salaire de Skriniar