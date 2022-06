Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Malgré le PSG, Lewandowski accepte un gros contrat à Barcelone

Publié le 11 juin 2022 à 23h30 par La rédaction

Le dossier Robert Lewandowski est l’un des plus chauds de ces dernières semaines. S’il marche sur l’eau avec le Bayern Munich depuis plusieurs saisons, l’international polonais souhaite désormais partir, et ne le cache pas. Le FC Barcelone en fait sa grande priorité, et malgré les problèmes économiques auxquels font face les Blaugrana, Joan Laporta compte bien faire un effort pour satisfaire les envies de Xavi. Le contrat de Lewandowski serait d'ailleurs déjà prêt.

Après 8 années passées au Bayern Munich, Robert Lewandowski va vraisemblablement faire ses valises lors du mercato estival. Pour le podcast de Kuba Wojewódzki et Piotr Kędzierski, l’international polonais a clairement évoqué son souhait de partir : « Je veux seulement quitter le Bayern. La loyauté et le respect sont plus importants que le travail. Le mieux est de trouver une solution ensemble. Quelque chose est mort en moi, je veux quitter le Bayern pour plus d'émotions dans ma vie » . Auteur de 50 buts et 7 passes décisives en 46 rencontres cette saison, le joueur de 33 ans est l’un des attaquants les plus prolifiques d’Europe, et le FC Barcelone souhaiterait l’attirer. Orphelins de Lionel Messi, les Blaugrana sont à la recherche d’un élément capable de porter l’équipe dans les moments difficiles, comme la Pulga savait le faire. Toutefois, ce dossier ne sera pas facile à gérer, notamment en raison de la concurrence du Paris Saint-Germain.

Paris s’intéresse à Lewandowski

Le FC Barcelone ne pourra pas manœuvrer tranquillement dans le dossier Robert Lewandowski. Si Joan Laporta doit déjà faire face au refus du Bayern Munich de laisser partir l’international polonais, il faudra désormais faire face au Paris Saint-Germain. En effet, selon les informations de L’Equipe , Luis Campos ciblerait le joueur de 33 ans pour renforcer le secteur offensif parisien. Un adversaire de taille pour le Barça, puisque le PSG ne fait pas face à des problèmes financiers, et serait tout à fait capable de faire une offre supérieure à celle des Blaugrana , et susceptible de convaincre les Bavarois. Toutefois, les Catalans n’ont pas dit leur dernier mot, et seraient désormais prêts à casser leur tirelire.

