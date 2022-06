Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Icardi... Un coup de tonnerre provoqué par Lewandowski ?

Publié le 11 juin 2022 à 21h30 par Dan Marciano

A la recherche d'un buteur de classe mondiale, Luis Campos aurait ciblé Robert Lewandowski, désireux de quitter le Bayern Munich cet été. En concurrence avec le FC Barcelone, le Portugais va devoir se montrer convaincant dans ce dossier, déjà exploré par le PSG en 2021. Une chose est sûre, l'arrivée du Polonais pourrait entraîner un coup de balai dans le vestiaire parisien.

Auteur de 28 buts en Ligue 1 la saison dernière, Kylian Mbappé s'est imposé comme le leader du PSG, malgré les présences de Lionel Messi et de Neymar. Performant, efficace, le joueur de 23 ans a mis tout le monde d'accord. Un exercice salué par ses pairs. L'ailier a été élu meilleur joueur de la saison lors de la cérémonie des trophées UNFP. Mais ces dernières semaines, la star tricolore avait un choix à faire. En fin de contrat, il devait trancher entre un départ au Real Madrid et une prolongation avec le PSG. Finalement, Mbappé a pris la décision d'étirer son bail jusqu'en 2025. Pour convaincre le joueur, Nasser Al-Khelaïfi a mis en avant le projet sportif du club parisien. Le président de l'équipe avait annoncé des changements importants dans l'organigramme durant les négociations avec l'attaquant. Le responsable qatari a tenu ses promesses puisque dès la fin de la saison, il s'est séparé de Leonardo. Le Brésilien a été remplacé par Luis Campos, proche de la famille Mbappé.





Mercato - Barcelone : Joan Laporta fait durer le suspense pour Lewandowski https://t.co/uNAC1pkf8f pic.twitter.com/GXk77UjvI0 — le10sport (@le10sport) June 11, 2022

Le PSG à l'assaut de Lewandowski

En charge du recrutement estival, Luis Campos aura pour mission de renforcer le groupe parisien et d'éviter la saison prochaine une Mbappé-dépendance. Le secteur offensif devrait être l'une des priorités du Portugais, qui aurait relancé un dossier. Selon les informations de L'Equipe , le nouveau conseiller sportif du PSG apprécierait le profil de Robert Lewandowski. Campos imaginerait déjà un duo composé de Mbappé et de l'international polonais. Un intérêt qui n'est pas nouveau puisque la direction de l'époque avait pensé à lui pour combler le possible départ de Mbappé lors de l'été 2021 selon les informations exclusives du 10Sport.com. Problème, le Bayern Munich s'est toujours opposé à son départ et a répété son envie de le conserver la saison prochaine, malgré les déclarations de l'attaquant. « Mon histoire avec le Bayern Munich est terminée » avait-il déclaré.

Le PSG va devoir se séparer d'Icardi, voire de Neymar