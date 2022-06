Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato : L'AS Monaco rêve d'un transfert à 20M€ pour ce buteur de Liverpool

Publié le 11 juin 2022 à 21h00 par La rédaction

L’AS Monaco devrait se montrer active lors du mercato estival. En effet, le club du Rocher a réussi à se qualifier pour les tours préliminaires de Ligue des champions, et compte bien bâtir un effectif capable de faire bonne impression. Pour le secteur offensif, les Monégasques pourraient avoir trouvé leur bonheur à Liverpool, en la personne de Takumi Minamino.

L’AS Monaco a vécu une saison particulière. En effet, s’ils ont parfois semblé en difficulté, les Asémistes se sont montrés très en forme lors des dernières rencontres de Ligue 1, enchainant 9 victoires, notamment face à de prestigieux adversaires comme le Paris Saint-Germain, le Stade Rennais ou encore l’OGC Nice. Une performance qui a permis au club du Rocher de terminer sur la 3ème marche du podium, synonyme de qualification pour les tours préliminaires de Ligue des champions. Alors qu’ils viennent de récupérer une belle somme avec le transfert d’Aurélien Tchouaméni, les Monégasques pourraient frapper fort lors du mercato estival, et auraient trouvé l’une de leurs pistes à Liverpool.

Mercato - Officiel : Malgré Mbappé, un transfert à 100M€ échappe au PSG https://t.co/sqTdNz1RyC pic.twitter.com/kflhqaw2VC — le10sport (@le10sport) June 11, 2022

Monaco s’intéresse à Minamino