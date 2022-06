Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un club de Ligue 1 veut tenter un joli coup dans l’effectif d’Ancelotti

Publié le 11 juin 2022 à 17h00 par Pierrick Levallet

L’AS Monaco a déjà réalisé une très grosse vente dans ce mercato estival avec le transfert d’Aurélien Tchouaméni vers le Real Madrid, officialisé ce samedi. Le club monégasque pourrait d’ailleurs profiter de sa bonne entente avec la formation madrilène pour tenter un coup cet été. Désireux de se renforcer, le pensionnaire de la Ligue 1 serait venu aux renseignements concernant plusieurs joueurs de la Casa Blanca, dont Luka Jovic.

Le mercato estival devrait s’avérer plutôt mouvementé du côté du Real Madrid. Ce samedi, le club madrilène a officialisé le transfert d’Aurélien Tchouaméni en provenance de l’AS Monaco pour une opération supérieure à 100M€ à en croire The Athletic . Mais les Merengue aimeraient également se séparer de plusieurs joueurs cet été. Des éléments n'entrant plus vraiment dans les plans de Carlo Ancelotti comme Luka Jovic. Très peu utilisé cette saison, l’attaquant de 24 ans pourrait profiter de cette fenêtre des transferts pour rebondir ailleurs afin de relancer sa carrière. Pour cela, il pourrait bien rejoindre la Ligue 1 cet été.

Monaco s’intéresse à Jovic