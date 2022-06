Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Koulibaly à Paris plombé par Barcelone ? La réponse

Publié le 12 juin 2022 à 14h45 par Amadou Diawara

Pour renforcer la défense du PSG cet été, Luis Campos verrait d'un bon oeil l'idée de boucler le transfert de Kalidou Koulibaly. Dans cette optique, le conseiller football parisien aurait sondé le Napoli pour se renseigner sur la situation du Sénégalais. Et heureusement pour le PSG, le FC Barcelone aurait suspendu les démarches pour recruter Kalidou Koulibaly à cause de ses problèmes financiers.

Après avoir décidé de remercier Leonardo, Nasser Al-Khelaïfi a nommé Luis Campos pour le remplacer numériquement. Et comme l'a annoncé le PSG, le Portugais n'endosse pas le rôle de directeur sportif, mais plutôt de conseiller football. Et pour remplir sa mission à Paris, Luis Campos se serait fixé la priorité de recruter un nouveau défenseur central. Dans cette optique, le nouveau dirigeant du PSG aurait identifié le profil de Milan Skriniar, mais également de Kalidou Koulibaly. D'ailleurs, d'après But Football Club , Luis Campos aurait bougé ses pions pour l'international sénégalais, en allant à la pêche aux renseignements auprès du Napoli. Et heureusement pour le PSG, le FC Barcelone ne devrait pas se mettre en travers de sa route le menant vers Kalidou Koulibaly.

Le Barça lève le pied pour Kalidou Koulibaly