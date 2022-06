Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Tchouaméni, Campos sur le point d'essuyer un nouvel échec majeur ?

Publié le 12 juin 2022 à 9h15 par Dan Marciano

Nommé officiellement conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos aurait, immédiatement, activé la piste menant à Milan Skriniar. A en croire la presse italienne, le Portugais aurait transmis une première offre de 50M€ pour recruter le défenseur central. Mais en discussion avec ses responsables pour une prolongation, il n'aurait aucune envie de quitter l'Inter.

Milan Skriniar est donc le premier dossier majeur du PSG, version Luis Campos. Plusieurs médias ont dévoilé l'intérêt du club parisien pour le défenseur central, sous contrat jusqu'en 2023 avec l'Inter. La Gazzetta dello Sport va plus loin en dévoilant l'existence d'une offre de 50M€, mais la formation italienne en attendrait au moins 70M€. Mais ce dossier semble bien mal engagé pour le nouveau conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi.

Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour le transfert de Skriniar https://t.co/Bmdq7Oo6rt pic.twitter.com/wy1uRKjZPS — le10sport (@le10sport) June 10, 2022

Skriniar lâche une terrible réponse à Campos