Transferts - PSG : Le mercato de Paul Pogba déjà terminé ?

Publié le 12 juin 2022 à 7h00 par Thomas Bourseau

Bien qu’il ait été question d’une arrivée imminente de Zinedine Zidane au PSG dans la journée de vendredi, la vérité est tout autre comme le10sport.com vous l’a affirmé dans la foulée. Et ce revirement de situation aurait d'énormes répercussions sur le dossier Paul Pogba au PSG et scellerait son arrivée à la Juventus.

Depuis quelque temps, le nom de Paul Pogba est lié au PSG en marge du mercato estival. Cependant, il se pourrait que le licenciement de Leonardo ait quelque peu diminué les chances du champion du monde tricolore de déposer ses valises au PSG. Le 1er juin dernier, son départ libre de tout contrat de Manchester United. Mais quel sera sa prochaine destination ? La potentielle nomination de Zinedine Zidane au poste d’entraîneur du PSG relancerait totalement l’avenir de Pogba selon RMC Sport qui a affirmé dans la journée de vendredi que Zidane attendait tout bonnement Paul Pogba du côté du PSG. Néanmoins, la Gazzetta dello Sport a affirmé que la Juventus ne tremblerait pas pour autant quant à ses chances de boucler le dossier Pogba.

Zidane pas proche du PSG, Pogba vers la Juventus

C’est en effet la tendance dessinée par Fabrizio Romano qui a dévoilé vendredi qu’un accord aurait été convenu entre le clan Paul Pogba et les décideurs de la Juventus. Un consensus final devrait être trouvé dans les prochains jours. D’autant plus que du côté du PSG, c’est Christophe Galtier qui est en approche et non Zinedine Zidane comme vous l’a annoncé le10sport.com dans la journée de vendredi. Le ton est donné.