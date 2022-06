Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane peut-il vraiment faire basculer le dossier Pogba ? La réponse

Publié le 10 juin 2022 à 20h45 par Axel Cornic

Alors qu'en France on explique que Paul Pogba aimerait attendre de voir ce qui se passe entre le Paris Saint-Germain et Zinedine Zidane avant de prendre sa décision, le son de cloche est totalement différent en Italie. Du côté de la Juventus on serait en effet très confiant concernant son retour au club.

C’est l’euphorie autour du Paris Saint-Germain. De plus en plus de médias annoncent en effet une arrivée imminente de Zinedine Zidane, ce que le10sport.com ne peut pas vous confirmer pour le moment, puisque la piste la plus chaude reste celle menant à Christophe Galtier. Pourtant, cela aurait suffi à freiner les choses autour de Paul Pogba, qui semblait se diriger inexorablement vers un retour à la Juventus. RMC Sport a en effet annoncé que le milieu de terrain souhaiterait attendre de voir ce qui se passera entre Zidane et le PSG, avant de prendre la moindre décision concernant son avenir.

La Juventus n’a pas peur