Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane relance totalement le dossier Pogba

Publié le 10 juin 2022 à 13h15 par Pierrick Levallet mis à jour le 10 juin 2022 à 13h16

En fin de contrat avec Manchester United cet été, Paul Pogba ne sait toujours pas où il évoluera la saison prochaine. Convoité par le PSG et la Juventus, l’international tricolore n’a toujours pas annoncé la moindre décision pour son avenir. Si les récentes rumeurs penchaient pour un retour en Serie A, le PSG pourrait bien inverser la tendance grâce à Zinédine Zidane.

Cet été, le PSG entend bien se renforcer à des postes bien précis pour réaliser un mercato efficace et garantir ses chances pour la prochaine Ligue des champions. Le club de la capitale aimerait donc recruter trois nouveaux milieux de terrain avec des profils bien différents. Dans cette optique, plusieurs noms ont été liés au PSG ces dernières semaines dont celui de Paul Pogba malgré le départ de Leonardo. Le champion de France penserait toujours au joueur de 29 ans, en fin de contrat avec Manchester United cet été. Et Zinédine Zidane pourrait bien être la clé de ce dossier.

Mercato - PSG : Le transfert de Paul Pogba est imminent https://t.co/uiPktpjY8r pic.twitter.com/HACRs5qIfg — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 10, 2022

Pogba attend Zidane au PSG