Transferts - OM : Cette énorme bombe sur le mercato de Sampaoli

Publié le 13 juin 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Prêté avec succès à l’OM par Arsenal cette saison, William Saliba semblait avoir tracé son avenir en indiquant récemment qu’il prévoyait de retourner chez les Gunners pour s’y imposer. Mais il semblerait que Jorge Sampaoli et Pablo Longoria soient toujours en mesure de le conserver à l’OM…

Ces derniers mois, pour pallier les finances assez limitées de l’OM, Pablo Longoria avait dû se montrer inventif pour le recrutement du club phocéen et a multiplié les arrivées sous la forme de prêt. Certains étaient accompagnés d’obligation d’achat ou d’option d’achat, et d’autres non. Ce n’est par exemple pas le cas pour William Saliba, qui sort d’une saison très bonne saison réalisée sous le maillot de l’OM et qui lui a notamment permis de devenir international français, mais qui appartient encore officiellement à Arsenal.

Saliba avait prévu de quitter l’OM

Récemment interrogé sur son avenir et après avoir longtemps semé le doute, Saliba avait assuré qu’il ne resterait pas à l’OM et souhaitait aller vivre enfin pleinement son aventure avec Arsenal : « J’appartiens à Arsenal, j’ai encore deux ans. Je serai à la reprise avec Arsenal. J’ai fait 0 match à Arsenal, j’ai quand même envie de leur montrer mon vrai visage et d’avoir la chance de jouer pour ces supporters et pour ce grand club. Ça ne dépend pas que de moi. Partir comme ça, ce serait dommage », assurait William Saliba, au grand regret de Jorge Sampaoli qui en avait fait un élément défensif incontournable cette saison à l’OM. Et pourtant…

Guendouzi voit Saliba rester