Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Emery… Quelle a été la pire erreur de l’ère QSI ?

Publié le 12 juin 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Depuis l’été 2011 et l’arrivée des investisseurs qataris à la tête du PSG, de nombreux entraîneurs se sont succédés sur le banc du Paris Saint-Germain. D’Antoine Kombouaré qui était déjà en poste à ce moment-là à Mauricio Pochettino en passant par Carlo Ancelotti, Unai Emery et Thomas Tuchel entre autres, quelle a été la pire erreur des Qataris que ce soit au niveau de la nomination du coach en question ou de la gestion de son départ ?

La nomination en urgence de Pochettino, un raté collectif ?

Arrivé en catastrophe au tout début du mois de janvier 2021, soit quelques jours après le fait que Thomas Tuchel ait été démis de ses fonctions, Mauricio Pochettino n’a jamais vraiment pu, à l’inverse de ses prédécesseurs, imposer sa « patte » comme ce fut le cas à Tottenham avec un football porté sur l’attaque et le pressing sur l’adversaire. Le PSG était-il une marche trop haute pour l’ancien défenseur du club de la capitale ? En l’espace d’un an et demi, Pochettino a pu mettre la main sur le premier titre de champion de sa carrière d’entraîneur cette saison et a atteint le dernier carré de la Ligue des champions lors de l’exercice précédent, sans pour autant réitérer une performance similaire pour cette édition 2021/2022 qui a vu le PSG sortir par la petite porte en 1/8ème de finale face au Real Madrid. Alors qu’un licenciement lui pend au nez, Mauricio Pochettino a avoué à Esport3 dernièrement estimer tout de même faire du bon travail au PSG. « Nous devons donner de la valeur au championnat et à la coupe. La Ligue des champions est une compétition qui compte très peu de matchs. Si l'équipe n'est pas prête à participer aux compétitions nationales, il est très difficile d'obtenir de bons résultats en Ligue des champions. Il y a des choses que je ne comprends pas. La tempête a commencé après l'élimination de Madrid. Nous avons gagné la ligue, comme l'ont fait d'autres entraîneurs comme Blanc ou Ancelotti. J'aime City parce qu'ils ont donné à Guardiola l'opportunité de construire. Cela lui a donné du temps. Au PSG, vous avez aussi besoin d'une période comme celle-là. En donnant de la sérénité à ce projet, nous serons proches de gagner la Ligue des champions ». Une brève période avec Pochettino qui a été prolongé en fin de saison l’été dernier, la pire erreur du PSG au niveau du recrutement ?

Mercato - PSG : Le Qatar a fait une annonce XXL à Pochettino https://t.co/sRN1zdF09d pic.twitter.com/Ryd9HBiF1m — le10sport (@le10sport) June 11, 2022

Les bonnes bases posées avec Ancelotti, une gestion qui interroge

À l’arrivée des nouveaux propriétaires qataris à l’été 2011, le président Nasser Al-Khelaïfi et l’ancien directeur sportif Leonardo n’ont laissé que six mois à Antoine Kombouaré qui était déjà en place avant le rachat du PSG avant de le remercier et de nommer Carlo Ancelotti à sa place. Dès son arrivée, Ancelotti a changé un bon nombre de choses à Paris comme il l’a fait savoir à Marca dernièrement avec notamment l’installation d’une « structure » et d’une « cuisine » , et a même été le premier entraîneur à offrir un titre de champion de France à QSI, avant d’être injustement, selon lui, mis sous pression. « J’ai aimé le projet mais la deuxième année, ils n’étaient pas si contents de moi. Pour un match de Ligue des Champions pour lequel nous étions déjà qualifiés, nous avons perdu un match de championnat (contre Nice, 1-2) avant de gagner (face à Evian, 4-0), et ils m’ont dit que si je ne battais pas Porto, ils me licencieraient…. Je leur ai dit comment ils pouvaient me dire ça, ça brise la confiance. J’ai décidé en février que je voulais partir, même s’ils voulaient me prolonger ». Résultat, Carlo Ancelotti s’en est allé au terme de sa deuxième saison sur le banc du PSG, de son plein gré, et a remporté un bon nombre de trophées depuis dont deux Ligues des champions derrière lesquelles le PSG court toujours.

Unai Emery, double face

Après trois saisons à la tête du PSG et bien qu’il ait à l’époque tout juste prolongé son contrat, Laurent Blanc était démis de ses fonctions à l’été 2016 et était our beaucoup celui qui avait proposé la meilleure philosophie de jeu de l’ère QSI, les décideurs du Paris Saint-Germain changeaient totalement de profil en nommant Unai Emery. Tout juste vainqueur de la Ligue Europa avec le FC Séville, les idées novatrices d’Emery ont été soulignées et appréciées par les observateurs et les supporters. Sans oublier qu'Unai Emery avait les rênes de l’effectif lorsque le PSG avait totalement surclassé le FC Barcelone en 2017 lors du 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions (4-0), qui est pour beaucoup l’une des meilleurs performances du chapitre QSI. Mais malheureusement, Emery sera toujours lié à la célèbre remontada au Camp Nou du 8 mars 2017 (6-1). Il y aura eu un avant et après remontada pour le technicien espagnol, qui laissera l’opinion publique bien divisée quant à son passage au PSG. Mais pour lui, du bon travail a été effectué comme il l’a affirmé à L’Équipe cette année. « Aujourd'hui, je pense être un meilleur entraîneur que lorsque j'étais au PSG, notamment dans la façon d'aborder les moments importants. Au PSG, j'ai fait du bon travail. Il aurait fallu faire du très bon travail. La première année, Barcelone nous a éliminés (4-0, 1-6, en mars 2017) mais l'arbitre s'est trompé, plus que nous. Avec le VAR, ça aurait été différent. J'ai accepté tout ça. J'ai eu l'occasion de faire quelque chose en Ligue des champions et je ne l'ai pas saisie. Les entraîneurs virés par le PSG ? Ça veut dire que ce sont tous de très bons entraîneurs. S'ils n'ont pas réussi avec le PSG, c'est qu'il y a autre chose parce que le PSG… (Il ne finit pas sa phrase.) Cette année, c'est un pas en arrière mais je l'ai dit à Nasser (al-Khelaïfi) : « Tu gagneras la Ligue des champions. Avec le temps, tu vas la gagner. » Quelqu'un doit briser le plafond. Le PSG est sur le bon chemin parce qu'il y a une forme de constance dans les résultats et qu'il continue de chercher à progresser » . Est-ce donc un problème de gestion de la part du PSG ? L’exemple Tuchel parle de lui-même.

Thomas Tuchel, l’ombre de Manchester et la parenthèse enchantée du Final 8