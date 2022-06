Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria peut réaliser une belle affaire à 3M€ pour remplacer Saliba

Publié le 12 juin 2022 à 9h30 par Dan Marciano

A en croire la presse italienne, William Saliba ne devrait pas revenir à l'OM. Prêté la saison dernière, le défenseur aurait l'intention de s'imposer sous les couleurs d'Arsenal, laissant une place dans la défense marseillaise. Désireux de combler ce vide, Pablo Longoria aurait activé plusieurs pistes, notamment celle qui mène à Ahmed Touba. Présentation de ce profil.

Les prestations de William Saliba l'ont finalement éloigné de l'OM. Non pas qu'elles n'ont pas été bonnes. Au contraire, le joueur a donné des regrets aux dirigeants d'Arsenal, qui souhaiteraient le récupérer au plus vite. Entraîneur des Gunners, Mikel Arteta a bien l'intention de compter sur lui lors du prochain exercice. Selon Area Napoli, l 'international français aurait été convaincu par la position de son entraîneur et voudrait se laisser une chance de s'imposer en Premier League. Un coup dur pour l'OM, qui va devoir dénicher un renfort défensif. Comme à son habitude, Pablo Longoria aurait lancé plusieurs dossiers, notamment celui d'Ahmed Touba (RKC Waalwijk). Agé de 24 ans, le natif de Roubaix serait l'un des nombreux joueurs surveillés par le président marseillais comme le confirme Marwan Belkacem, journaliste pour DZ Foot.



Intérêt confirmé pour Ahmed Touba

Le journaliste algérien confirme les informations de Foot Mercato. Ahmed Touba serait bien courtisé par l'OM, mais aussi par d'autres équipes européennes. « C'est un défenseur qui est assez en vue en ce moment, on en a même parlé à l'OM l'été dernier, ou encore à Benfica. Aujourd'hui, l'OM reste intéressé, tout comme Angers et des clubs espagnols. C'est un joueur intéressant par sa qualité et son prix, puisqu'avec une année de contrat, il partira pour 2 ou 3 millions d'euros maximum. C'est une très bonne affaire, et il peut être une bonne option pour l'OM » a-t-il confié ce dimanche.

« Un joueur solide dans les duels et dans les deux surfaces »