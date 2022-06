Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... Une offre XXL en préparation pour Lewandowski ?

Publié le 12 juin 2022 à 8h45 par Bernard Colas mis à jour le 12 juin 2022 à 8h49

Après le FC Barcelone, c’est le PSG qui souhaiterait s’attacher les services de Robert Lewandowski, désireux de plier bagage durant le marché des transferts, mais un autre cador européen suivrait de près la situation du Polonais. À en croire les informations divulguées par The Sun, Manchester United est également à l’affût.

À 33 ans, Robert Lewandowski souhaite changer d’air et ne s’en cache pas. Le Polonais multiplie les déclarations fracassantes afin de faire pression sur le Bayern Munich, qui ne souhaite pas se séparer de l’attaquant durant le mercato estival, et ce malgré son engagement jusqu’en juin 2023. De son côté, le FC Barcelone veut parvenir à un accord avec l’écurie bavaroise, ce qu’espère Lewandowski, mais selon L’Équipe , le PSG est aussi intéressé par ses services, et il n’est pas le seul.

Manchester United songe aussi à Lewandowski