Mercato - OM : C’est confirmé, Milik est attendu pour un transfert

Publié le 12 juin 2022 à 1h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance dans le collimateur du FC Nantes ces derniers jours alors que son avenir à l’OM fait couler beaucoup d’encre, Arkadiusz Milik est effectivement attendu chez les Canaris qui ont confirmé leur intérêt pour le buteur polonais par le biais de leur président, Waldemar Kita.

Fin mai sur RMC Sport au sujet de l’avenir d’Arkadiusz Milik à l’OM qui suscite de nombreuses interrogations, Pablo Longoria affichait un discours très clair : « Il a un contrat avec nous. On a eu beaucoup de discussions durant la saison. On veut donner de la continuité à nos joueurs la saison prochaine. C’est important. Entre personnes intelligentes, l’équilibre est possible », avait indiqué le président de l’OM, se montrant donc très serein quant à l’avenir de son buteur. Et pourtant, Milik est annoncé comme la grande priorité du FC Nantes sur ce mercato estival, et Waldemar Kita confirme.

« Il nous intéresse »