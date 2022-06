Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'arrivée de Laurent Batlles est déjà validée à Saint-Etienne

Publié le 11 juin 2022 à 19h10 par Dan Marciano

L'ASSE tient le successeur de Pascal Dupraz. Il y a quelques jours, le club stéphanois a annoncé l'arrivée de Laurent Batlles. Libre depuis son départ de l'ESTAC, le technicien connait bien la maison puisqu'il avait porté le maillot vert lors de sa carrière de joueur, mais avait été aussi l'adjoint de Christophe Galtier. Une nomination validée par le maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau.

Le contrat de Pascal Dupraz ne durait que six mois. Mais après la descente du club en Ligue 2, les minces espoirs de prolongation s'étaient envolés pour le technicien, remplacé depuis par Laurent Batlles. Il y a quelques jours, l'ASSE a officialisée l'arrivée de celui qui avait terminé sa carrière de joueur dans le Forez et qui avait occupé, un temps, le rôle d'adjoint de Christophe Galtier. Maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau s'est exprimé sur l'arrivée de Batlles.

« C’est un choix rassurant »