Mercato - ASSE : Laurent Batlles sait où recruter pour cet été

Publié le 10 juin 2022 à 0h00 par Thibault Morlain

Laurent Batlles sera donc sur le banc de l’ASSE en Ligue 2. Et pour tenter de remonter au plus vite, il faudra construire un effectif capable de se battre pour le haut du tableau. Cet été, il faudra alors faire avec de nombreux départs, mais des arrivées sont prévues chez les Verts. Batlles sait d’ailleurs très bien ce qu’il veut pour les transferts de l’ASSE.

Durant cette intersaison, le visage de l’ASSE va bien changer. Et pour cause, la relégation en Ligue 2 va engendrer de nombreux changements. Le premier a déjà été acté sur le banc de touche avec l’arrivée de Laurent Batlles. Place maintenant à la révolution au sein de l’effectif. Avec tous les départs de joueurs libres, il faut donc reconstruire. Et pour ces transferts à venir à l’ASSE, Batlles aurait tout prévu.

Batlles a identifié ses priorités !