Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le RC Lens a fixé le prix du transfert de Clauss

Publié le 9 juin 2022 à 19h10 par Dan Marciano

Décevant cette saison sous le maillot de l'OM, Pol Lirola pourrait, déjà, être poussé vers la sortie. L'arrière droit devrait être placé sur la liste des transferts et pourrait être remplacé par un joueur en pleine confiance. Président du club, Pablo Longoria surveillerait la situation de Jonathan Clauss. Mais dans ce dossier, le RC Lens réclame le prix fort.

Transféré définitivement à l'OM durant l'été 2021, Pol Lirola pourrait ne pas s'éterniser à Marseille. Décevant sous les ordres de Jorge Sampaoli, le joueur espagnol pourrait être poussé vers la sortie dès la prochaine session de transferts. Pour le remplacer, le club phocéen ciblerait Jonathan Clauss, en pleine confiance cette saison. « C’est un moment charnière de ma carrière. J’ai envie de prendre le maximum de choses en compte. Partir pour partir ne m’intéresse pas. Si c’est le bon moment, il faudra le faire » a confié l'international français lors d'un entretien accordé au Parisien ce mercredi.

Mercato - OM : Lourde concurrence pour recruter Jonathan Clauss ! https://t.co/NKpibdjF8l pic.twitter.com/iQRmYLFyf7 — le10sport (@le10sport) June 7, 2022

15M€ pour Clauss