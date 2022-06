Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zinedine Zidane est loin du PSG, les confirmations s'enchainent

Publié le 12 juin 2022 à 8h30 par Dan Marciano mis à jour le 12 juin 2022 à 8h31

Chroniqueur pour RMC Sport, Daniel Riolo a été le premier à annoncer l'arrivée prochaine de Zinédine Zidane au PSG. Par la suite, certains journalistes ont évoqué un accord imminent entre les deux parties. Mais le 10Sport.com a démenti cette information vendredi. Depuis, de nombreux médias ont confirmé que le technicien français était encore très loin du club parisien.

Daniel Riolo a été le premier à lancer les hostilités. Sur le plateau de l'After Foot , le chroniqueur, qui avait annoncé l'arrivée de Lionel Messi au PSG et la prolongation de Kylian Mbappé, a indiqué que Zinédine Zidane devrait débarquer à Paris pour prendre la succession de Mauricio Pochettino. Par la suite, plusieurs médias ont annoncé un accord imminent à l'instar de Saber Desfarges, journaliste pour Prime Vidéo, mais aussi de Mundo Deportivo . Ce samedi soir, le quotidien espagnol indique que Zidane devrait signer un contrat de trois ans avec le PSG, tout en ayant la possibilité de prendre la tête de l'équipe de France après la prochaine Coupe du monde. Mais le 10Sport.com est en mesure de vous confirmer que l'ancien entraîneur du Real Madrid ne posera pas ses valises dans la capitale française. S'il est vrai que Zidane est la priorité des responsables basés au Qatar, son arrivée paraît improbable. Le poste devrait revenir à Christophe Galtier, actuellement en place à l'OGC Nice.

🚨 Informa @pedro_morata💣 "ZIDANE NO ES OPCIÓN PARA EL PSG"#️⃣ #DirectoGol pic.twitter.com/pMSKxJobY9 — Directo Gol (@DirectoGol) June 11, 2022

Zidane au PSG, c'est non !