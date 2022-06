Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Plus de doute sur le nouvel entraîneur ?

Publié le 12 juin 2022 à 4h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Malgré les nombreuses spéculations sur le feuilleton du futur entraîneur du PSG et la possible nomination de Zinedine Zidane, les informations dévoilées par le10sport.com sont très claires : l’ancien manager du Real Madrid ne succèdera pas à Mauricio Pochettino, et c’est bien Christophe Galtier qui fait office de priorité à l’heure actuelle.

Ce n’est plus un secret pour personne, Mauricio Pochettino n’est plus l’entraîneur du PSG et s’est vu signifier son licenciement par sa direction ces derniers jours. L’heure est donc plus que jamais à sa succession au sein du club de la capitale, et ce feuilleton est en train de partir dans tous les sens… Vendredi, plusieurs sources assuraient que Zinedine Zidane disposerait déjà d’un accord de principe avec le PSG pour venir reprendre le flambeau de Pochettino cet été. Néanmoins, la tendance semble actuellement très claire dans ce dossier brûlant du moment au Parc des Princes.

Zidane ne viendra pas

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG a effectivement tout tenté pour essayer de convaincre Zinedine Zidane qui était la priorité de longue date du Qatar, mais l’ancien meneur de jeu n’a pas accepté le poste, et son conseiller historique Alain Migliaccio a d’ailleurs confirmé nos révélations dans les colonnes de L’Equipe : « Tous ces bruits qui circulent sont infondés. A ce jour, je suis la seule personne admise à représenter et conseiller Zinédine Zidane. Ni Zinédine Zidane, ni moi-même n'avons été contactés directement par le propriétaire du PSG. Je doute en plus fortement que sa Majesté l'Emir du Qatar, le Cheikh Tamin Ben Hamad Al Thani, ait l'habitude de passer par les réseaux sociaux ou les médias pour gérer ses affaires et prendre des décisions capitales concernant l'avenir du PSG ». Et ce n’est pas Zidane mais un autre entraîneur français qui est bien parti pour reprendre le PSG…

