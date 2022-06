Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : 5M€ pour le premier gros coup de Luis Campos ?

Publié le 12 juin 2022 à 0h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Malgré les spéculations sur Zinedine Zidane, Christophe Galtier reste l’option prioritaire de Luis Campos au PSG pour le poste d’entraîneur cet été, et il faudra pour cela verser environ 5M€ d’indemnités à l’OGC Nice pour racheter le contrat du technicien azuréen et le faire venir au Parc des Princes.

« Si le Paris-Saint-Germain vient, et c'est une décision que je ne peux pas prendre seul bien évidemment, quand vous avez ce type de club-là qui vient chercher l'un de vos joueurs ou votre entraîneur, c'est compliqué de dire "non". Chaque jour qui passe rend la tâche du Paris-Saint-Germain plus difficile, parce que nous, il faut qu'on avance pour la saison prochaine. S'ils le veulent, il ne faut pas qu'ils tardent », confiait récemment Julien Fournier, le directeur du football de l’OGC Nice, au sujet de l’avenir de Christophe Galtier et sa possible nomination au PSG. La porte est donc ouverte pour Luis Campos, qui a déjà une idée bien précise de ce qu’il devra payer aux Aiglons pour faire venir Galtier…

Galtier, c’est 5M€

En effet, le contrat de Christophe Galtier courant jusqu’en juin 2024 avec l’OGC Nice, il faudra régler la note de 5M€ pour le faire venir au PSG comme l’a indiqué Le Parisien. Un montant largement dans les cordes du club de la capitale qui connaît donc la marche à suivre pour faire venir Galtier. Pour rappel, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, il reste l’option la plus crédible du PSG après le refus de Zinedine Zidane.