Mercato - PSG : Le premier gros transfert de Luis Campos prend forme

Publié le 13 juin 2022 à 11h00 par Arthur Montagne

Récemment nommé Conseiller Football du PSG, Luis Campos est déjà très actif sur le marché des transferts avec la ferme volonté de boucler plusieurs dossiers rapidement. Parmi les postes à renforcer en priorité, celui de défenseur central semble être la principale préoccupation du nouveau dirigeant parisien. Ces derniers jours, le nom de Milan Skriniar revient avec insistance. Et visiblement, Luis Campos aurait accéléré pour boucler ce transfert.

C'est donc désormais officiel, Luis Campos succède à Leonardo au PSG. Bien que l'intitulé de son poste soit différent, le Portugais sera bien en charge du recrutement cet été et il ne manque pas de s'activer en coulisses pour boucler plusieurs transferts avec plusieurs postes à renforcer en priorité. Dans cette optique, une doublure à Achraf Hakimi sera recherchée dans le couloir droit de la défense, ainsi qu'un attaquant pour offrir une concurrence aux stars offensives. Malgré tout, le principal chantier reste le milieu de terrain où plusieurs départs sont attendus afin notamment d'attirer deux ou trois nouveaux joueurs dans ce secteur. Mais la première recrue de Luis Campos au PSG pourrait bien être un défenseur central, poste que le club cherche à renforcer puisque Thilo Kehrer et Abdou Diallo ne seront pas conservés. Et la priorité est déjà très claire, il s'agit de Milan Skriniar.

Le PSG s'active pour Skriniar