Mercato - PSG : Lewandowski doit-il être la priorité de Campos cet été ?

Publié le 13 juin 2022 à 8h00 par La rédaction

Actuellement, au PSG, on est pleinement concentré sur la quête du nouvel entraîneur pour remplacer Mauricio Pochettino. Cela se joue entre Zinedine Zidane et Christophe Galtier. Une fois cela réglé, le club de la capitale pourra totalement se tourner vers son recrutement. Et cet été, sur le marché des transferts, Luis Campos verrait les choses en grand pour le PSG. Selon les dernières informations, l’objectif serait tout simplement Robert Lewandowski. Le Polonais du Bayern Munich doit-il alors être la priorité ?

Cet été, le PSG pourrait frapper encore très fort afin de se renforcer et enfin remporter la Ligue des Champions. Alors que le club de la capitale a déjà réussi à conserver Kylian Mbappé, l’idée serait désormais de l’entourer avec un certain Robert Lewandowski. En effet, selon les dernières informations de L’Equipe , Luis Campos souhaiterait faire venir l’attaquant polonais du Bayern Munich. Ce dernier est aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2023 avec les Bavarois mais Lewandowski ne s’en est pas caché, il veut être transféré à l’occasion de ce mercato estival. Il y aurait donc une ouverture pour le PSG, bien que cela serait pas si bien engagé que cela. En effet, le Polonais n’aurait d’yeux que pour le FC Barcelone, faisant d’une arrivée en Catalogne sa priorité. De plus, il faudrait faire avec l’intransigeance du Bayern Munich, bien décidé à ne pas lâcher Robert Lewandowski lors de cette intersaison.

Le PSG a d’autres besoins !

L’envie du PSG serait donc de faire venir Robert Lewandowski cet été. Mais le club de la capitale en a-t-il vraiment besoin ? Si Angel Di Maria est parti dans le secteur offensif, actuellement, le club de la capitale peut toujours compter sur Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi. Poussé vers la sortie, Mauro Icardi est encore loin d’être parti tandis qu’Arnaud Kalimuendo et Pablo Sarabia reviennent de leur prêt au RC Lens et au Sporting Portugal. Recruter un attaquant pourrait donc ne pas forcément être la priorité du PSG pour cet été au contraire d’autres secteurs. Et le gros chantier se trouve surtout au milieu de terrain. Marco Verratti est un peu trop seul dans l’entrejeu. L’objectif sera donc de mieux l’entourer pour la saison prochaine et si Aurélien Tchouaméni ne viendra donc pas, les pistes ne manqueraient toutefois pas pour le club de la capitale. De même, le PSG veut également faire venir du sang neuf en défense, que ce soit un latéral droit pour venir épauler Achraf Hakimi alors que Colin Dagba devrait partir. Et c’est surtout un défenseur central qui serait recherché par Luis Campos. La priorité se nommerait Milan Skriniar, mais les plans B mèneraient à Kalidou Koulibaly (Naples), Sven Botman (LOSC), Gabriel (Arsenal) ou encore Pau Torres (Villarreal).



