Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les transferts envisagés par Luis Campos en défense

Publié le 13 juin 2022 à 4h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Fraichement nommé à la direction sportive du PSG en lieu et place de Leonardo, Luis Campos place déjà ses pions pour le mercato estival. Le conseiller sportif du club de la capitale se lance plus que jamais en quête de renforts défensifs, et cinq pistes ont déjà été évoquées à cet effet ces derniers jours.

Milan Skriniar

Il s’agit du dossier mercato chaud du moment au PSG : Milan Skriniar. Le défenseur slovaque de 27 ans aurait déjà fait l’objet d’une offre de 40M€, mais son club de l’Inter Milan le valoriserait plutôt aux alentours de 70/80M€, et le PSG devra en plus composer avec la concurrence de Chelsea. Mais bonne nouvelle pour Luis Campos : l’Inter se retrouve dans l’obligation de vendre cet été pour équilibrer ses comptes, et Skriniar est candidat idéal pour atteindre cet objectif.

Sven Botman

Ironie du sort, c’était déjà Luis Campos qui était à l’origine de l’arrivée de Sven Botman (22 ans) au LOSC à l’été 2020 en provenance de l’Ajax Amsterdam, pour seulement 8M€. Aujourd’hui, le robuste défenseur central néerlandais en vaut beaucoup plus, et le conseiller sportif du PSG semble bien décidé à le retrouver au Parc des Princes, d’autant que les futurs de Presnel Kimpembe et Abdou Diallo s’avèrent très incertains.

Kalidou Koulibaly

Chaque été, son nom est évoqué sur la short-list du PSG, sauf que Kalidou Koulibaly (30 ans) arrive cette fois-ci à un moment décisif pour la suite de sa carrière puisque le roc défensif n’a plus qu’une seule année de contrat avec Naples. Difficile d’imaginer le club italien prendre le risque de le voir partir libre en fin de saison, et c’est la raison pour laquelle Luis Campos aurait amorcé cette piste pour le mercato estival du PSG. Reste à savoir si cet été sera enfin le bon pour Koulibaly…

Matthijs de Ligt

Jeudi, la Gazzetta dello Sport a évoqué un intérêt de Luis Campos pour Matthijs de Ligt (22 ans), lui qui avait déjà été courtisé en 2019 avant d’opter pour un transfert vers la Juventus Turin. D’ailleurs, en décembre son dernier, son défunt agent Mino Raiola affichait les projets de départ de de Ligt et évoquait le PSG parmi ses possibilités : « Je pense qu'il est prêt pour un nouveau challenge et lui aussi le pense (…) La Premier League ? Cela peut être Barcelone aussi, ou le Real Madrid ou le PSG... », confiait déjà à l’époque Raiola. Affaire à suivre.

Malo Gusto