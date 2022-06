Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Déjà une terrible nouvelle pour Campos avec Koulibaly ?

Publié le 12 juin 2022 à 11h30 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le Napoli, Kalidou Koulibaly susciterait toujours l'intérêt du PSG, qui aurait déjà bougé ses pions en vue d'un transfert cet été. Toutefois, Luis Campos pourrait se casser les dents sur ce dossier, et ce, parce qu'Aurelio De Laurentiis envisagerait de bloquer le départ de son défenseur sénégalais pour le prolonger.

Malgré la signature libre et gratuite de Sergio Ramos lors du dernier mercato estival, le PSG souhaiterait recruter un nouveau défenseur central cet été. D'ailleurs, Luis Campos aurait même pour priorité de renforcer ce secteur de jeu cet été. Dans cette optique, le nouveau conseiller football du PSG aurait identifié le profil de Milan Skriniar, qui serait sa cible préférentielle en défense centrale. Mais alors que ce dossier pourrait être difficile à boucler, Luis Campos aurait également coché le nom de Kalidou Koulibaly. Une piste de longue date du PSG. D'ailleurs, le conseiller football parisien se serait même renseigné sur la situation du Sénégalais en sondant le Napoli, comme indiqué par But Football Club . Toutefois, Aurelio De Laurentiis pourraient plomber les plans de Luis Campos vis-à-vis de Kalidou Koulibaly.

Kalidou Koulibaly bloqué et prolongé par Naples cet été ?