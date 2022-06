Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, PSG... Voici les dessous du transfert de Tchouaméni

Publié le 12 juin 2022 à 9h00 par Amadou Diawara mis à jour le 12 juin 2022 à 9h16

Partagé entre le PSG, le Real Madrid et Liverpool, Aurélien Tchouaméni a finalement décidé de rejoindre le club merengue cet été. Alors qu'il a lancé les pourparlers pour l'international français en septembre, Florentino Pérez aurait laissé ce dossier en suspens en attendant l'issue de feuilleton Kylian Mbappé. Et lorsque le numéro 7 du PSG a prolongé à Paris, le président du Real Madrid aurait lancé les hostilités pour s'offrir les services d'Aurélien Tchouaméni.

Après avoir essuyé un énorme échec avec Kylian Mbappé, le Real Madrid s'est consolé avec Aurélien Tchouaméni. Au bras de fer avec le PSG pour le champion du monde français, le club merengue a fini par s'incliner sur ce dossier. En effet, Kylian Mbappé a préféré parapher un nouveau bail de trois saisons à Paris, plutôt que de rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement cet été. Alors qu'il était une nouvelle fois au bras de fer avec Nasser Al-Khelaïfi, cette fois pour Aurélien Tchouaméni, Florentino Pérez a réussi à l'emporter cette fois. En effet, le président du Real Madrid a officialisé ce samedi la signature du milieu de terrain de l'AS Monaco, qui a signé pour une durée de six saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028. Un transfert qui est déjà validé en interne. En effet, comme l'a indiqué Pedja Mijatovic, ancien joueur du Real Madrid entre 1996 et 1999, Luka Modric s'est montré favorable à une arrivée d'Aurélien Tchouaméni à la Maison-Blanche . « (Luka) Modric m'a dit que Tchouaméni est un joueur qui a beaucoup de qualité. Il n'est pas trop créatif, il correspond plus à la position de Casemiro mais Luka pense que c'est un jeune homme avec beaucoup de projection » , a-t-il confié à El Larguero . Mais comment le Real Madrid a-t-il réussi à devancer le PSG sur ce dossier ?

Le transfert de Tchouaméni au Real Madrid débloqué par Mbappé ?