Mercato : PSG, Barcelone... Koulibaly fait une annonce sur son avenir !

Publié le 8 juin 2022 à 10h45 par Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin 2023, Kalidou Koulibaly pourrait bien quitter Naples cet été. L’international sénégalais attiserait les convoitises de plusieurs clubs en Europe, dont le PSG et le FC Barcelone. Toutefois, le défenseur central de 30 ans ne saurait toujours pas de quoi son avenir sera fait en vue de la saison prochaine.

Pour le moment, l’avenir de Kalidou Koulibaly demeure encore très incertain. En fin de contrat en juin 2023, le Sénégalais n’a toujours pas prolongé avec Naples. Le club italien - présidé par Aurelio De Laurentiis - pourrait donc être amené à le vendre cet été pour éviter un départ libre l’année d’après. En attendant, la situation de Kalidou Koulibaly aurait attiré les convoitises de quelques clubs européens comme le PSG ou encore le FC Barcelone. Mais pour le moment, le défenseur de 30 ans ne saurait toujours pas de quoi son avenir sera fait.

Naples ou Barcelone ? La réponse de Kalidou Koulibaly !🗣️ "On verra bien..."https://t.co/oH84RQA1Ly pic.twitter.com/ZDKtodkNZ7 — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) June 7, 2022

« Je ne peux pas vous dire (...) Je vous le ferai savoir très rapidement »