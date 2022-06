Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le premier transfert XXL de l’été déjà connu ?

Publié le 12 juin 2022 à 3h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Fraichement nommé à la direction sportive du PSG, Luis Campos a déjà activé de nombreuses pistes pour le mercato estival. L’un des dossiers qui fait déjà couler beaucoup d’encre concerne Milan Skriniar, et un transfert du défenseur slovaque de l’Inter Milan semble d’ailleurs plausible cet été.

Vendredi matin, le PSG a officialisé la nomination de Luis Campos qui devient le nouveau conseiller sportif du club de la capitale : « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, que je considère comme le club le plus ambitieux et passionnant dans le monde du football. Nous partageons la même vision, une vision en laquelle je crois fermement, et je suis impatient de commencer à travailler pour développer le potentiel exceptionnel du Club », a indiqué Campos au moment de sa nomination au PSG, et le conseiller sportif portugais a déjà bien démarré sa mission en coulisses pour le mercato.

Mercato - PSG : Luis Campos reçoit le feu vert pour un transfert XXL https://t.co/49ur3az0YQ pic.twitter.com/pOUNfwSHvf — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 11, 2022

Skriniar au PSG, c’est bien parti

Ces derniers jours, la piste menant à Milan Skriniar (27 ans, Inter Milan) a fait couler beaucoup d’encre en France comme en Italie, le défenseur slovaque étant un profil très apprécié par Luis Campos. Comme l’a révélé Foot Mercato samedi, une offre de 50M€ a d’ailleurs été formulée par le PSG pour Skriniar, mais l’Inter pourrait finalement le céder aux alentours de 70M€ alors de son côté, le joueur est déjà très intéressé par la perspective d’un transfert au Parc des Princes. Milan Skriniar sera donc peut-être le premier gros nom attiré par Luis Campos au PSG.