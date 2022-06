Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Déjà un échec pour Pablo Longoria sur le marché des transfert

Publié le 13 juin 2022 à 7h00 par Thibault Morlain

L’été dernier, Pablo Longoria avait réalisé un recrutement incroyable pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli à l’OM. Pour cette fenêtre des transferts, de nouvelles opérations sont encore attendues sur la Canebière. L’entraîneur des Phocéens attend du sang neuf et Longoria est déjà au travail. Toutefois, tout ne sera pas tout rose pour l’OM.

Avec la qualification directe pour la Ligue des Champions, l’OM va devoir se renforcer en conséquence cet été et avec des recrues de qualité. Jorge Sampaoli l’a d’ailleurs déjà exprimé, il attend plusieurs renforts. La balle est donc maintenant dans le camp de Pablo Longoria qui va devoir trouver les meilleurs coups pour venir étoffer l’OM. Dernièrement, l’un d’eux avait été identifié du côté d’Angers avec Mohamed-Ali Cho. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, un accord avait été trouvé avec le SCO pour un transfert à hauteur de 12M€.

La Real Sociedad plutôt que l’OM !

Ne restait alors plus qu’à trouver un accord contractuel avec le joueur pour l’OM. Problème pour les Phocéens, la concurrence était également au rendez-vous. Et finalement, Pablo Longoria serait en train de voir Mohamed-Ali Cho lui passer sous le nez. En effet, ce dimanche, de nombreux médias français et espagnols se sont accordés pour dire que l’espoir français devrait snober l’OM pour finalement poser ses valises du côté de la Real Sociedad.