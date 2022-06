Foot - Mercato

Transferts : Lewandowski, Zidane, Pogba… Toutes les infos mercato du 12 juin

Publié le 12 juin 2022 à 12h00 par La rédaction mis à jour le 12 juin 2022 à 12h04

Alors que le mercato estival vient d'ouvrir ses portes, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations mercato.

Le PSG est fixé pour le transfert colossal de Lewandowski

À en croire les informations divulguées par L'Équipe , le PSG envisage de se positionner sur Robert Lewandowski. Luis Campos est en effet intéressé par le profil du Polonais, qui souhaite quitter le Bayern Munich, mais le club de la capitale ne part pas favori. Le FC Barcelone a les faveurs de l'attaquant, et d'après les informations divulguées par The Sun , Manchester United se tient également prêt à passer à l'action. Si les Bavarois acceptent de s'en séparer, Lewandowski aura donc le choix cet été.



Pour plus d'informations, cliquez ici



Mercato : Le PSG est fixé pour le transfert colossal de Lewandowski https://t.co/88ZG16CqdC pic.twitter.com/XOOIbGH8rI — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 12, 2022

PSG : L'issue du feuilleton Paul Pogba est déjà connue

Longtemps annoncé sur les tablettes du PSG, Paul Pogba prend le chemin de la Juventus. Ce dimanche, le Corriere dello Sport annonce l'existence d'un accord entre la Juventus et l'international français, libre cet été après la fin de son engagement avec Manchester United. Un contrat de quatre saisons avec un salaire avoisinant les 8M€ nets annuels, plus bonus, serait en préparation pour Paul Pogba.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : L'annonce fracassante de Guendouzi sur le retour de Saliba

Matteo Guendouzi compte sur William Saliba la saison prochaine et le fait savoir ! Alors que le défenseur va faire son retour à Arsenal après son prêt à l'OM, l'international français a fait savoir qu'il espérait voir son coéquipier faire son retour dans la cité phocéenne durant l'été. « Maintenant, il a l’OM dans le cœur et je suis sûr qu’il reviendra à Marseille la saison prochaine. Donc je vais essayer de le pousser encore pour qu’il reste avec nous », annonce Guendouzi dans Téléfoot.



Pour lire la déclaration de Guendouzi, cliquez ici

OM : Mohamed-Ali Cho a fait son choix pour son transfert à Marseille

Dans le viseur de l'OM comme vous l'a annoncé le10sport.com , Mohamed-Ali Cho va finalement prendre le chemin de l'Espagne. Ce dimanche, RMC confirme l'existence de négociations avancées pour le transfert de l'attaquant à la Real Sociedad. Un dossier qui pourrait rapidement être réglé, obligeant Pablo Longoria à se focaliser sur d'autres pistes pour renforcer le secteur offensif de l'OM.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Zinedine Zidane est loin du PSG, les confirmations s'enchainent