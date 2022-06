Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'issue du feuilleton Paul Pogba est déjà connu

Publié le 12 juin 2022 à 10h30 par Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin avec les Red Devils de Manchester United, Paul Pogba est déjà assuré de changer de club librement et gratuitement cet été. Alors qu'elle serait suivie de près par le PSG de Mauricio Pochettino et la Juventus de Massimiliano Allegri, la Pioche serait plus que jamais sur le point de retrouver Turin. En effet, Paul Pogba aurait trouvé un accord avec la Vieille Dame et les discussions devraient se poursuivre dans les prochains jours pour finaliser son transfert.

Après avoir bouclé des coups XXL à 0€ avec Lionel Messi (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (Milan AC) et Georginio Wijnaldum (Liverpool) l'été dernier, le PSG aimerait en faire de même avec Paul Pogba. Alors qu'il sera en fin de contrat le 30 juin, le champion du monde français va faire ses valises et quitter Manchester United librement et gratuitement cet été. Conscients de la situation, le PSG et la Juventus se disputeraient le recrutement de Paul Pogba. Et il semblerait que la Vieille Dame ait déjà remporté ce duel pour la Pioche . En effet, comme l'a indiqué Il Corriere dello Sport , la Juve aurait trouvé un accord avec Paul Pogba pour un transfert à 0€ cet été. Ainsi, le club emmené par Massimiliano Allegri devrait officialiser le rapatriement du numéro 6 de Manchester United au mois de juillet.

Paul Pogba déjà promis à la Juventus cet été ?