Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dénouement approche pour Paul Pogba

Publié le 11 juin 2022 à 11h15 par La rédaction mis à jour le 11 juin 2022 à 11h25

Alors que son nom revenait avec insistance du côté du PSG, Paul Pogba n’aurait pas changé d’avis. L’international français devrait bel et bien s’engager avec la Juventus et l’annonce ne serait qu’une question de temps. Le champion du monde 2018 signera un contrat de 4 ans.

Zinédine Zidane au PSG… avec Paul Pogba ? La rumeur a pris de l’envergure ce vendredi. Alors que plusieurs médias ont annoncé un accord imminent entre Zizou et le PSG, RMC Sport a ajouté que Pogba pourrait le suivre et s’engager avec le club de la capitale. Mais comme révélé en exclusivité par le10sport.com, il n’y a pas d’accord entre Zinédine Zidane et le PSG, la priorité reste Christophe Galtier. Et pour Pogba, la presse italienne reste confiante pour une arrivée… à la Juventus.

GdS : L’annonce du retour de #Pogba à la #Juve n’est qu’une question de temps. Le milieu 🇫🇷 a décidé de revenir et ne compte pas changer d’avis, les parties négocient les ultimes détails. Contrat de 4 ans à 7,5-8M + bonus pour atteindre les 10M. Coût total de l’opération : 80M pic.twitter.com/ewMIE3v22L — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 11, 2022

L’officialisation arrive pour Paul Pogba