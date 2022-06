Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse britannique lâche une bombe sur Pochettino !

Publié le 12 juin 2022 à 14h10 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le PSG, Mauricio Pochettino devrait prendre la porte avant le début de la prochaine saison. Selon la presse britannique, le technicien argentin aurait même déjà trouvé un accord avec la direction parisienne pour partir. Les deux parties auraient pris la décision mutuelle de se séparer cet été lors d'une réunion organisée la semaine dernière.

Décrié depuis de longues semaines, Mauricio Pochettino ne devrait plus faire long feu au PSG. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le départ de l'Argentin n'est plus un sujet tabou à Paris depuis plusieurs mois, et ce, parce que Doha rêve d'installer Zinedine Zidane à sa place. Alors que la saison 2021-2022 est terminée, le PSG aurait accéléré les manoeuvres pour boucler le départ de Mauricio Pochettino. Et il semblerait qu'un accord ait été trouvé entre les deux parties.

🚨 Paris Saint-Germain have agreed with Mauricio Pochettino to part ways. Decision confirmed at meeting last week + feeling mutual. Now finalising exit. Tenure will divide opinion but he’ll hope to replicate success others have had post-#PSG @TheAthleticUK https://t.co/y7wgsXiBPy — David Ornstein (@David_Ornstein) June 12, 2022

Mauricio Pochettino et le PSG ont trouvé un accord pour se séparer