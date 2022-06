Mercato - PSG : Campos revient à la charge pour Skriniar

Foot - Mercato - PSG

Désireux de renforcer la défense centrale, le PSG penserait à un joueur de Serie A. Lié à l'Inter jusqu'en 2023, Milan Skriniar serait la grande priorité de Luis Campos, nouveau conseiller sportif au sein du club parisien. Ces dernières heures, la formation de la capitale serait revenue à la charge dans ce dossier, mais les positions seraient encore très éloignées.

Arrivé à Paris pour occuper le rôle de conseiller sportif, Luis Campos a déjà lancé ses premiers dossiers en coulisses. Le Portugais souhaiterait, notamment, renforcer la défense centrale, alors qu'Abdou Diallo pourrait partir et que Sergio Ramos n'apporterait pas satisfaction. Le PSG se serait lancé sur les traces de Milan Skriniar, lié à l'Inter jusqu'en 2023 et déjà annoncé dans le viseur de Leonardo par le passé. A en croire la presse italienne, le club parisien aurait transmis une première offre de 40M€, mais l'équipe italienne en attendrait plus dans ce dossier Skriniar.

Paris Saint-Germain have contacted Inter again for Milan Skriniar, he’s top of French club list - but there’s no agreement on the fee, as of now. 🔵 #transfersInter are still pushing on Bremer and Dybala as priority targets. Talks will continue next week.