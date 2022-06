Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos s’active pour ses plans B à Skriniar

Publié le 11 juin 2022 à 21h15 par Thibault Morlain

A la recherche d’un défenseur central pour le PSG, Luis Campos aurait fait de Milan Skriniar sa priorité. Mais alors que l’Inter Milan ne rendra pas les choses faciles, le conseiller sportif parisien étudierait d’autres dossiers. Et Campos aurait même d’ores et déjà avancé ses pions concernant d’autres transferts pour la défense centrale du PSG.

C’est officiel depuis ce vendredi, Luis Campos est le nouveau conseiller sportif du PSG, remplaçant ainsi Leonardo. Le Portugais aura donc pour mission de mener à bien le recrutement estival du club de la capitale et il n’a pas tardé pour se mettre au travail. En effet, les pistes de Campos se multiplient déjà et l’une des priorités serait de trouver un défenseur central. Pour cela, l’objectif se trouverait à l’Inter Milan avec Milan Skriniar. Toutefois, rien n’est encore fait et si le Slovaque ne venait finalement pas, le PSG aurait des plans B.

Campos avance pour Pau Torres et Gabriel !